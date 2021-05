El hermano de Fabio Agostini, Bruno Agostini, sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al anunciar que dio positivo al nuevo coronavirus.

A través de sus historias de Instagram, el modelo español contó que se contagió de la COVID-19 y pidió algunas recomendaciones a sus seguidores. “Acabo de dar positivo en esta #$#% del covid. Alguna recomendación para que esto pase”, escribió.

Asimismo, el exintegrante de ‘Combate’ contó los síntomas que ha presentado debido a esta enfermedad que ataca a millones de personas en todo el mundo.

“Los síntomas que tengo son dolor de garganta, es lo que más me duele, me dolía la cabeza y tenía fiebre, pero cuando sudo mucho se me quita”, comentó el exchico reality en sus historias de Instagram.

“Te encuentras demasiado débil, esto me dio a mí el domingo y no estoy comiendo nada. No tengo hambre, he bajado como tres kilos ya. Espero que esto se vaya lo más pronto posible. Gracias a todo el mundo por escribir”, agregó el español.

