Se emocionó hasta las lágrimas. Bryan Arámbulo estuvo presente en el programa de Willax Sorpréndete, donde contó detalles de su vida personal. Además, la producción le tenía preparada una sorpresa que el cantante jamás se imaginó.

En un momento de su presentación el cumbiambero se estuvo tomando fotos con sus fans y, de pronto, apareció su mamá. Debido a la sorpresa, Bryan rompió en llanto y abrazó a su madre.

“Mis hijos son todo para mí, los amo mucho. Bryan ha traído tanto alegría y emociones. Es muy noble y bueno es mi hijo”, sostuvo la mamá del cantante.

Momentos difíciles

Durante la transmisión del programa, Bryan Arámbulo reveló que su familia aún está pasando por momento difíciles debido a la pérdida de su papá.

“Justamente estamos próximos de cumplir un año de que mi papá no está aquí y nos toca mucho y el sentimiento de que papá no esté disfrutando los logros míos, de la familia, en unión”, dijo con voz entrecortada.

¿Qué dijo Bryan Arámbulo tras ser captado con excesiva seguridad, pese a que nadie lo seguía?

El cantante Bryan Arámbulo visitó el set de “JB en ATV” y fue consultado sobre el video viral que protagonizó, donde se luce con exceso de miembros de seguridad, pese a que nadie lo seguía.

“Últimamente se te está preguntando porque se te ha visto con mucha seguridad, hay un video. Mira pues la cantidad, cuánta seguridad Bryan. ¿Es parte del show o se te ha subido los humos?”, interrogó el cómico JB.

“Los promotores que nos contratan siempre ponen su gente de seguridad... Ellos dicen ‘jalen al artista y llévenlo directamente al escenario’. Varias veces me he molestado porque les digo que me dejen caminar tranquilo. No es mi seguridad, es la que pone los empresarios en sus eventos, nosotros somos una familia musical muy humilde”, enfatizó.