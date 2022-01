Bryan Arámbulo es tendencia en las redes sociales y no por haber lanzado un nuevo tema, sino porque vecinos del distrito de Carquín, provincia de Huaura, casi lo linchan por presuntamente haber estado manejando en estado de ebriedad y casi atropellas a dos niños.

Tras este escándalo, Bryan Arámbulo rompió su silencio y desmintió en entrevista con Radio Exitosa de Huacho las acusaciones de haber manejado en estado de ebriedad.

“Me apena mucho que haya gente que quiera hacernos daño. Lamento lo que ha pasado, esperaba iniciar un año de lo más bonito, créeme que yo he salido de la manera más tranquila para poder cumplir mis tres eventos que tenía pactado el 1 de enero y lastimosamente me crucé con esta familia que verdaderamente no entiendo el por qué tratan de hacernos daño”, señaló el cantante

Luego continuó con: “no es la primera vez que pasa esto con esa familia, tienen algo contra mi o yo no sé. No voy a negar que el día del 31 si estuve compartiendo con mis hermanos pero llegué hasta una cierta hora y me fui a descansar porque tenía trabajo que cumplir el primero, estaba dentro de mis cabales, yo estaba de lo mas tranquilo porque tenia que venir a Lima a cumplir con los shows. Justo en esa calle, que es estrecha y para salir tenia que salir con cuidado, ellos tenían un carro estacionado, entonces yo iba retrocediendo lentamente con la camioneta, ni siquiera los he rosado ni nada, solamente porque no bajé la luna a saludarlos provocaron todo esto, con esa familia estamos distanciados”, explicó.

Negó que haya sido una turba la que lo atacó cómo dice una información en redes sociales y menos que casi atropelló a unos niños.

“En ese video no sé por qué la gente especula que me vieron mareado, no estaba mareado y encima meten a niños. No sé de dónde sacan que ha habido niños, lo que sale en ese video no está completo, ellos me han roto la luna del carro, agarraron un piedrón que lo pusieron en el camino para impedir que yo retrocediera. Estaba saliendo de mi casa para irme a trabajar. Me crucé con esta familia y son ellos los que han estado tomando, se han amanecido”.

“Yo no molesto a nadie, no le hago daño a nadie y no puedo permitir que golpeen a mi madre. Meten a dos criaturas cuando es completamente falso, no me siento con culpa porque no hice nada, me siento impotente porque no me parece justo, no me merezco por ser homosexual que me hagan daño y no puedo permitir que le falten el respeto a mi mamá, mis hermanas. Tuve que cancelar mis shows del 1 de Enero porque amenazaron a mi mamá diciéndole que le iban a llenar la casa de piedras, no podía dejarla sola. Mi mamá estaba destrozada, no sé cuáles fueron las intenciones de esas personas”.

