Bryan Torres decidió pronunciarse sobre las imágenes de ‘Amor y Fuego’ donde una joven le roba un beso. El salsero asegura que no fue un beso en la boca y solo la mujer se le acercó para consultarle si iban a dar un concierto.

Asimismo, el amigo de Jefferson Farfán juró por su hija que no besó a la misteriosa joven del video.

“ Te puedo jurar por la vida de mi hija que no es en la boca (...) Ese día llegamos a esa disco a tocar y llegamos tarde y no tocamos y nos fuimos a otra discoteca. Y esas chicas se acercaron a preguntar si tocaríamos o no, nada más ”, sostuvo a ‘América Hoy’.

Además, el cantante fue consultado por qué Samahara Lobatón y él borraron sus fotos juntos.

“ Te soy sincero, yo no sé jugar mal con nadie. Ni peleados ni distanciados ni nada ”, expresó, aunque no aclaró el motivo por el cual dejaron de seguirse en redes sociales.

Sobre un posible video en Ica, Torres dijo que muchas mujeres se le acercan en los conciertos.

“Lo de Ica fue algo similar que se acercan a pedir fotos, te piden las chicas ‘Oye, una foto’ y te quieren dar beso en el cachete y tomarse así. Son súper mal intencionadas y si no te tomas que botado”, concluyó.

Bryan Torres y Samahara Lobatón

