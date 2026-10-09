La expectativa por la segunda presentación de BTS se siente en los exteriores del Estadio San Marcos, donde decenas de seguidoras instalaron carpas junto a la puerta 8 con el fin de ingresar entre las primeras.

En un recorrido por la zona, RPP contabilizó unas 20 carpas ocupadas por jóvenes y sus familiares, quienes se protegen del sol con bancos y sombrillas para resistir la larga espera.

En los alrededores del estadio también se observó a comerciantes que ofrecían alimentos, helados y bebidas a los asistentes. La temperatura llegaba a los 27 grados, mientras que el tránsito vehicular se mantenía fluido en la zona. Asimismo, efectivos policiales permanecían en el lugar.

Entre las fanáticas que aguardan la presentación se encuentra Chandeli Tarazona, de 20 años, estudiante de Administración que llegó desde Huancayo a Lima para ver a BTS.

“Yo tengo nueve años con este sueño y ahora pues se da. Justo vienen a nuestro país. Es una alegría inmensa para mí”, declaró a dicho medio.

La joven viajó junto a sus familiares y una amiga, quienes la acompañan en esta experiencia que anheló durante años. Asimismo, comentó que las fanáticas que esperan en los exteriores del estadio se mantienen tranquilas, aunque con gran entusiasmo por el concierto.

El grupo surcoreano, conformado por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, ofrecerá este viernes 9 de octubre una nueva presentación en el Estadio San Marcos, como parte de su gira mundial Arirang.

BTS debutó en los escenarios limeños el miércoles 7 de octubre y volverá a presentarse el sábado 10, en su tercera fecha en la capital. A pocas horas del segundo concierto, las fanáticas ya se congregan en los exteriores del Estadio San Marcos para estar entre las primeras en ingresar y disfrutar de este esperado encuentro con la banda surcoreana.