Al ser consultada sobre la pedida de mano que Rafael Cardozo le hizo hace tres años, ‘Cachaza’ sorprendió con sus declaraciones sobre su expareja.

Durante la entrevista con la periodista de ‘América Hoy’, Carol Reali habló sobre sus sentimientos de aquel entonces y dejó entrever que ya no estaba enamorada del exchico reality cuando él le propuso matrimonio.

“ Sí, yo creo que la pedida tiene que venir cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando uno sueña, ¿no? Construir algo junto con la persona, ¿no? Para recuperar algo que ya se había perdido, ¿no? ”, manifestó la modelo brasileña.

Reali dejó entrever que la propuesta de matrimonio no bastó para salvar su relación, que terminó poco tiempo después.

En otro momento, la periodista le preguntó si consideraba que aquella pedida de mano había sido un error y “Cachaza” respondió: “ Yo creo que él intentó hacer lo que pudo y bueno, ya se había terminado. Ah. Pero bueno, intentó al menos, ¿no? O sea, es un gesto, se respeta, pero no, no funcionó ”.

La exchica reality señaló que, aunque valoró la intención de su expareja, sus sentimientos ya no eran los mismos.

Carol Reali y Rafael Cardozo fueron una de las parejas más queridas de la televisión peruana. Ambos participaron en “Esto es Guerra” y ganaron popularidad entre el público, pero tras varios años juntos, anunciaron su separación definitiva en 2022.