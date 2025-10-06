Suu Rabanal se pronunció sobre el impacto que tuvieron en su familia las recientes declaraciones de Suheyn Cipriani, quien en ‘El Valor de la Verdad’ reveló los episodios de agresión que habría sufrido por parte de César Vega.

Durante su presentación en el programa “El Reventonazo”, la Chola Chabuca le consultó sobre dicha situación: “Después de toda esta historia, cuando las cosas estaban más calmadas entre tú y él, pasa lo que todos sabemos y eso debe haber afectado a tu familia. ¿Cómo lo tomaste?”.

La artista admitió que ese episodio afectó a su familia pero no quiso dar detalles al respecto: “ Demasiado cholita, pero como siempre, ya todo mundo sabe qué tipo de carrera he llevado y cómo la he manejado. Siempre me mantengo al margen ”.

“ Son muchos años los que llevo en el medio y esta no es la excepción. Siempre estoy pensando en que las cosas las debo resolver correctamente y eso estoy haciendo ”, añadió la cantante.

Cabe recordar que durante su participación en el sillón rojo, Suheyn Cipriani reveló que César Vega la agredió cuando estaba embarazada y le enviaba perturbadores mensajes como: “Qué triste debe ser, tampoco la amo y menos a su barriga”.