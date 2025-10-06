La agrupación de la cumbia peruana, La Única Tropical de Sechura, estará presente en el 60 aniversario del distrito de Cura Mori, cantándoles los mejores éxitos y haciéndolos bailar con los mejores temas de su creación.

La agrupación está celebrando sus 27 años de creación y llegará con sus exitazos “Siempre te amaré” (uno de sus primeros temas), “Tu desdén”, “Se me ha perdido un corazón”, “Si esta casa hablara”, “No te alejes de mí”, “Te sigo queriendo”, “Quién eres tú”, “Destrozaste mi alma”, que vienen causando furor entre sus seguidores.

La destacada orquesta estará presente en la serenata y baile gratuito, a realizarse el jueves 30 a partir de las 7:00 p.m. en el estadio 27 de Julio de este distrito bajopiurano.

LA ELECCIÓN

Asimismo, ya están listas las candidatas que participarán para elegir a “Miss Cura Mori 2025”, en una noche de glamour, música, belleza y mucha alegría. Este evento se realizará el sábado 18, en el frontis de la municipalidad, a partir de las siete de la noche.

Además, esa noche será un espacio para resaltar la belleza, inteligencia, talento y el liderazgo femenino en el marco de las Bodas de Diamante, y en la que también serán elegidas “Miss Turismo” y “Miss Sonrisa 2025”.

Cabe señalar que el distrito de Cura Mori es tierra de agricultores, mujeres valiosas y familias trabajadoras, que han construido con esfuerzo y esperanza la historia de este pueblo, que cumple seis décadas de unión, tradición y progreso.

OTRAS ACTIVIDADES

La celebración de los 60 años será una magnífica oportunidad para unir familias, en eventos que permitan confraternizar. Se han programado diversas actividades gratuitas, como el bingo familiar y la feria gastronómica, que mostrará la calidad de los potajes de este pueblo ancestral.

Habrá feria “A comer pescado”, matrimonios masivos, concurso declamación y paseo de antorchas. El día central (miércoles 29) se realizará la misa de acción de gracias, paseo de la bandera, desfile cívico-escolar y la sesión solemne.

La comuna, presidida por el alcalde Arturo Ruíz, invita a los visitantes y turistas a gozar de esta efemérides, donde los espera con los brazos abiertos.