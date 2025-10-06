En una entrevista con el programa “Magaly TV: La Firme”, Suheyn Cipriani reveló detalles de su situación actual con César Vega.

Según la modelo, ya no mantiene ningún tipo de comunicación con el salsero, pues aseguró haberlo superado por completo. No obstante, aún se encuentran en proceso de llegar a una conciliación respecto a la pensión de su última hija.

“ No sé nada de él. Ya mi relación es nula. Yo tengo bloqueados a sus familiares. Sí, o sea, como pareja lo he superado, sí, pero todavía estoy en un proceso de sanación. Es un proceso largo, sanar, ¿no? ”, manifestó.

Asimismo, Suheyn afirmó que el cantante solo pretende darle 2 mil soles para la manutención de su pequeña, motivo por el cual decidió iniciar un juicio contra Vega.

“ Sí, o sea, digamos que ahorita hicimos una conciliación, no llegamos a conciliar porque él me estaba ofreciendo 2.000 soles para la bebé y vamos a ir a juicio, ¿no? ”, sostuvo la exreina de belleza.

Por su lado, Magaly Medina se mostró sorprendida por las declaraciones de Suheyn: “Ay, qué terrible, ¿no? Tener que ir a juicio por algo que es una obligación. Yo nunca entenderé a esos hombres que se olvidan de por qué traen hijos al mundo”.