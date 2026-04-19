La banda peruana Campo de Almas presentó el videoclip de “Un extraño”, uno de los temas que forman parte de su más reciente álbum Viaje en Espiral, con el que continúan desarrollando el universo sonoro y visual de su nueva etapa musical.

A 30 años de su formación, el grupo mantiene su presencia dentro del rock peruano y apuesta por una propuesta que combina sonido e imagen como parte de su narrativa artística.

Un videoclip con narrativa visual y estética psicodélica

El tema “Un extraño”, de poco más de dos minutos de duración, se caracteriza por guitarras intensas y una estructura ágil, reflejando una etapa musical que recoge influencias previas sin perder identidad propia.

El videoclip acompaña esta propuesta sonora con una estética visual dinámica, marcada por una edición rítmica y una narrativa que dialoga con el tono psicodélico del disco.

La historia presentada en el video se desarrolla desde la ficción y sigue a dos personajes que se conocen desde la infancia. Con el paso del tiempo, sus vidas avanzan en paralelo, atravesadas por una atracción que nunca llega a concretarse.

Uno de los personajes recuerda desde la distancia, mientras la otra protagonista atraviesa un proceso más complejo que la lleva a alejarse progresivamente de su entorno.

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Producción audiovisual y evolución musical

El videoclip fue realizado por la productora The Kubricks, bajo la producción ejecutiva de Rossana Velasco, quienes desarrollaron una propuesta visual basada en capas narrativas que acompañan la intensidad musical.

El álbum Viaje en Espiral, producido por Manuel Garrido Lecca, representa una etapa distinta dentro de la discografía del grupo, al acercarse al sonido que la banda desarrolla en sus ensayos y responder a un proceso creativo con mayor libertad.

Este trabajo conecta elementos del pasado con una mirada actual, tanto en lo musical como en lo conceptual.

Una banda que mantiene su vigencia en el rock peruano

Con este nuevo lanzamiento audiovisual, Campo de Almas reafirma su continuidad dentro del panorama musical nacional, manteniendo una identidad propia y una relación cercana con su público.

A lo largo de tres décadas, la banda ha sostenido su presencia en la escena del rock peruano con propuestas que priorizan la exploración sonora y la narrativa conceptual.