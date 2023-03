Carla Rueda, la “Cotito”, llega esta noche a Mi mamá cocina mejor que la tuya. Ella cocina junto a su mami Eva, y ambas se enfrentan a Reimond Manco y a su mamá.

“Manco es bueno en la cocina, me ha sorprendido ver cómo pica la cebolla, y es que él es el “Esperancito” en su casa, tiene que hacer todo”, expresó Carla Rueda.

Luego continuó con: “ella (su mamá) y yo tenemos una buena conexión, nos entendimos muy bien en la cocina. Mi mami significa todo para mí, es mi guerrera, es mi ejemplo de lucha, de coraje, de no rendirse, ¡mi mami es mi todo!”

Cabe mencionar que Carla Rueda también comentó a la prensa que está tranquila con respecto al amor y que espera encontrar alguien que le sume a su vida y la quiera como es.

“Estoy tranquila, estoy encontrándome a mí misma, estoy amándome, sanando... Lo más importante es que soy consciente de que no hay mejor amor que el propio. Si llega alguien a mi vida, que sea para sumar, que sea alguien que me quiera como soy, una persona con valores, principios, que no le teme a nada”, expresó.

“Al hombre machista le aterra tener a una mujer segura de sí misma, empoderada, que quiere ir por sus sueños, que no le teme a nada, el hombre se corre, aunque debería ser todo lo contrario. No le cierro las puertas al amor, pero quiero una pareja seria, si el hombre no sabe lo que quiere, que no me moleste”.

