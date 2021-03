Carlos Enrique Banderas, popularmente conocido como ‘Carloncho’ respondió luego de que la conductora de televisión Magaly Medina lo haya calificado como “cavernícola” por sus polémicas palabras que dijo en una radio local.

“Pido mil disculpas a las personas que pudieron sentirse ofendidas. No intento justificarme, sí es un chiste antiguo . A algunos les puede parecer divertido porque mis oyentes creo que se divierten con eso, porque nos funcionó un montón, pero a qué precio. Se escuchó horrible”, dijo en radio Moda.

Asimismo, se refirió de manera indirecta a la popular ‘Urraca’ y dijo que existe gente que se siente superior y que ejerce una discriminación de manera implícita.

“Me molesta que piensen que mis oyentes son de desagüe, de penal, de barrio, los peores (...) Eso es peor, que la gente se sienta superior y que haga una discriminación asolapada, sentirse rica, regia, pepón, para humillar al resto . Eso si me molesta, que digan ‘tengo más plata’. Cuando me retire de esto, yo voy a hacer algunas cosas que me nacen y que me aguanto por respeto a un grupo de personas. Mientras yo tenga a mi madre, voy a seguir tranquilo por ella”, sostuvo.

¿Qué le había dicho Magaly?

La periodista Magaly Medina aprovechó su espacio en televisión para criticar duramente a Carloncho, quien previamente dirigió duras declaraciones hacia su expareja Rosángela Espinoza. La conductora no dudó en calificarlo de “cavernícola”.

“Mil disculpas con mi público que deben escuchar groserías, por el cavernícula que acabamos de escuchar. Pero este señor con un micrófono, en un programa radial de la mañana, a quien lo escuchan cientos de personas, este hombre que hizo comentarios sexistas, retrogrados, se picó porque le recordaron lo de Rosángela”, sostuvo.

Medina considera que Carloncho no supo cómo controlar y manejar que una mujer como Espinoza se fije en él y alcancen a tener una relación, por lo que cree que “se arañó”.

“Ahora este lenguaje grosero, creo que alguien tiene que decirle que no tiene derecho a decir esas groserías con un micrófono. Él se arañó. Un comunicador no puede expresarse de esa manera, llamando a su ex Rosángela Espinoza llamándola como: “yo me comí pollo sancochado””, puntualizó.

