Carlos Cacho tras ser encarado por Michelle Soifer por amorío con ‘Principito’: “Tiene recorrido para darse cuenta”

Hace una semana, Carlos Cacho reveló que tuvo un romance con Giuseppe Benignini, conocido como ‘Principito’, cuando el venezolano tenía una relación con Michelle Soifer.

En una conversación con ‘América Hoy’, el maquillador contó que la cantante le dijo que debió contarle sobre el amorío, sin embargo, él no lo hizo porque sabía que no iba a creerle en ese entonces, pues Michelle estaba enamorada del modelo.

“Me la encontré acá, no tengo nada contra ella, me llevo bien con ella, me parece una estrella maravillosa. Me dijo ‘por qué no me contaste la verdad’ porque no me ibas a creer, porque estabas enamorada en ese momento, le ibas a creer en esa persona, no a mí ”, expresó Cacho.

Asimismo, el estilista resaltó que la ex chica reality tuvo varias parejas como para darse cuenta de las cosas.

“Yo no soy el indicado para abrirle los ojos a nadie, yo no tengo por qué ir de portador de noticias fuertes, reveladoras, tristes de nadie. A mí no me gusta. Tú tienes bastante camino de vida, olfato y recorrido para darte cuenta quién está contigo en serio y quién te está timando ”, añadió.

