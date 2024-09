El cantante español Carlos Sadness estará en Perú para presentar su nuevo disco, “Realismo Mágico”, en un concierto que se llevará a cabo el 2 de octubre en el Centro de Convenciones Barranco.

En una entrevista con Diario Correo, Carlos nos contó un poco sobre la esencia de su nuevo trabajo y cuáles son las diferencias con las otras producciones.

“Es difícil de definir porque nunca los he visto como algo totalmente diferente. ‘Realismo Mágico’ se conecta con lo que ya he hecho antes, es más conservador. No busco explorar nuevos caminos, sino reafirmar lo que la gente ya conoce y aprecia”, comentó el cantante.

Y sobre el setlist para el show en Lima, nos adelantó: “No quiero centrarme solo en las nuevas canciones. El 2 de octubre voy a tocar los clásicos, esos que el público siempre me pide en cada concierto. Así que va a haber un poco de todo”.

Carlos también compartió que aún no entiende muy bien por qué su música ha tenido tanto éxito en Perú. “ Me lo preguntan mucho, incluso mis amigos, y la verdad no lo sé. La gente empezó a escucharme y yo ni siquiera había visitado Perú. Quizás lo que atrapa es la letra de mis canciones o mi personalidad, quién sabe. Solo sé que tengo un gran agradecimiento hacia el público peruano por el cariño que siempre me han dado” , confesó con una sonrisa.

