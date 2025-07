Carlos Villagrán negó la posibilidad de reencontrarse con María Antonieta de las Nieves y Edgar Vivar, sus antiguos compañeros en la icónica y exitosa serie “El Chavo del 8”, creada por Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Es importante destacar que tanto Edgar Vivar, quien daba vida al Señor Barriga, como María Antonieta de las Nieves, la recordada Chilindrina, participaron recientemente en dos eventos realizados en Lima.

Aunque los tres artistas coincidieron en su estadía en Lima, el actor que interpreta a Kiko declaró ante las cámaras de “Amor y Fuego” que no tiene intención de reunirse con sus dos colegas.

“María Antonieta y Edgar Vivar. Quizá en algún momento se puedan encontrar porque entiendo que no se ven siempre”, manifestó la reportera del programa de espectáculos.

Ante dicha consulta, Villagrán respondió: “ Yo no me junto con esa chusma. Ellos tienen sus motivos, sus razones. Todo eso. Los respeto a todos, pero no. Los periodistas, yo sé que quieren que nos juntemos otra vez, pero si no se da, no se da ”.