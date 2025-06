Carlos Villagrán, conocido mundialmente por su papel de Quico en El Chavo del 8, protagonizó un momento incómodo durante una entrevista telefónica con el periodista argentino Javier Ceriani.

La conversación, que se transmitía en vivo por el canal de YouTube del conductor, terminó abruptamente cuando se le preguntó al actor por la nueva serie biográfica de Chespirito.

La producción de HBO Max, titulada Chespirito: Sin querer queriendo, ha generado gran expectativa por mostrar los momentos más relevantes de la vida de Roberto Gómez Bolaños, incluyendo tensiones con algunos miembros del elenco.

En la ficción, Villagrán aparece representado bajo el nombre ficticio de Marcos Barragán, lo que habría sido una estrategia para evitar problemas legales.

Al inicio de la llamada, Villagrán respondió con humor al saludo del periodista. Sin embargo, cuando se le consultó sobre su opinión respecto a la serie, cortó la conversación rápidamente.

“De ese tema no hablo para nada, nada más les deseo que les vaya muy bien” , dijo antes de colgar el teléfono. Ceriani intentó comunicarse de nuevo, pero no obtuvo respuesta.

No es la primera vez que el actor muestra incomodidad frente a este tema. Recientemente, en declaraciones a medios mexicanos, expresó su preocupación por la veracidad del contenido de la serie. Aseguró que podrían difundirse cosas que no corresponden a la realidad, pero que él no piensa hacer reclamos.