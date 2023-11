El actor mexicano Carlos Villagrán, conocido por interpretar a Kiko en la serie “El Chavo del 8″, desmintió este martes los rumores que circularon en redes sociales sobre su supuesto diagnóstico de cáncer.

Villagrán remarcó que había sido sometido a unas radiaciones, pero que su estado de salud es bueno y que se encuentra feliz de la vida.

“Estoy perfectamente bien, feliz de la vida. Yo me propuse ser feliz en la vida, lo soy y le agradezco a Dios definitivamente, pero soy feliz. No es nada de lo que tuve, me hicieron unas radiaciones”, indicó a América Hoy.

El recordado Kiko enfatizó que si bien fue sometido a una intervención, su salud es buena e incluso está trabajando.

“Hoy estoy debutando en California, donde está Disneylandia, pero todo bien en todos los aspectos. Estoy bien conmigo mismo y agradecido con tanta gente que quiere y admira al personaje Kiko y no tengo absolutamente nada”, contó.





