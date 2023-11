Leslie Shaw se burla de Micheille Soifer tras buscar colaboración con ella: “Su mamá le responderá porque yo no”

Leslie Shaw reveló que Micheille Soifer la contactó para realizar una colaboración luego de que la chica reality arremetiera contra ella por la pelea mediática con Handa y Mario Hart.

“ Dios mío cuanta envidia y ahi veo que me escribe la Soifer. (¿Qué te escribe?) No sé, su mamá le responderá porque yo no ”, expresó la rubia.

La intérprete de “La Faldita” se niega a colaborar con Micheille Soifer porque busca que todo sea gratis.

“ Se comunicaron con alguien de mi equipo para decir que había un evento que quiere cantante con ella, encima gratis, pero le dicen “acaba si le acaba de decir ridícula” y le dicen “no, se malinterpretado” ¿Y qué son esas confianzas? Shaw solo me dicen mis amigos ”, añadió.