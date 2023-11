Pamela Franco protagonizó un polémico momento con las conductoras de ‘América Hoy’, tras las burlas de las compañeras de Christian Domínguez con su expareja Isabel Acevedo.

Luego de varios días de lo ocurrido, la cantante rompió su silencio en ‘América Espectáculos’ sobre la situación actual de su relación con el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’.

“Voy a practicar el dicho de ‘No esperes nada de nadie’, yo me quedo con lo que siento, lo han querido llevar a otro lado y hay cosas que se manejan, no siempre tiene que ser así. Estoy tranquila la verdad y si yo tuviera un problema con Christian, se lo diría no habría ningún problema ”, expresó Franco.

Sin embargo, Pamela sorprendió al decir que no tiene problemas en terminar su romance con Christian. “ Él vive engañado, yo lo voy a dejar ”, fue la advertencia que lanzó la artista al padre de su hija luego de que Domínguez comentara: “O se separa o renuncia a América Hoy”.

Pamela Franco habla de su relación con Christian Domínguez

Te puede interesar