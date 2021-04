Luis Aurelio Vives Echeverría, padre del cantante colombiano Carlos Vives, falleció el último lunes en la ciudad caribeña de Santa Marta (Colombia) a los 91 años. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Robarte un beso” y “La bicicleta” dedicó un emotivo mensaje de despedida a su progenitor.

“Cuando nació era tan bonito que se lo pedían prestado a mi abuela, Elena, para los pesebres vivos. Tan es así que hasta el último día sus amigos más cercanos lo seguían llamando el ‘Nene Chu’”, escribió en las primeras líneas Carlos Vives.

El cantante de vallenatos aseguró que, tras la partida de su padre, se vuelve a sentir desamparado. Además, aseguró que todo lo que ha logrado ser es gracias a su progenitor.

“Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez. Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, prosiguió.

En otro párrafo del conmovedor mensaje, Vives aseguró que recordará a su padre con su sonrisa de siempre. “Yo sé que él vivirá eternamente en nosotros sus hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra ciudad. Y que siempre lo vamos a recordar con esa sonrisa de niño que lo acompañó toda su vida”, finalizó el artista colombiano.

El texto fue acompañado de una serie de fotografías donde se observa a Carlos junto a su padre Luis Aurelio, y otros miembros de la familia.

Sus fanáticos reaccionaron rápidamente a la publicación y en los comentario dejaron mensajes alentadores para Carlos Vives.

VIDEO RECOMENDADO

Carlos Vives estrena el disco más experimental de su carrera

Carlos Vives estrena el disco más experimental de su carrera (24/05/20)