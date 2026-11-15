Carol Reali, conocida como Cachaza, publicó un video en el que muestra algunos de los momentos más especiales que compartió con André Bankoff durante el nacimiento de su primer hijo. El registro incluye imágenes de ambos en la clínica y el emotivo encuentro con Asher, quien nació el pasado 8 de noviembre en Brasil.

La exchica reality esperó una semana para compartir públicamente la noticia del nacimiento de su hijo, que anunció este domingo 15 de noviembre. A través de sus redes sociales, publicó una serie de fotografías familiares y acompañó las imágenes con un extenso mensaje dedicado al pequeño, en el que expresó la alegría que vive junto a su esposo tras convertirse en padres por primera vez.

“ Hay momentos que te cambian la vida para siempre, y este es, sin duda, el nuestro ”, expresó la brasileña en la publicación que acompañó el video. En el registro también se observa a Bankoff a su lado durante el parto y compartiendo con ella la emoción de conocer a su hijo en sus primeros momentos de vida.

‘Cachaza’ también hizo referencia a la larga espera y a las expectativas que compartían con su esposo por la llegada de su primer hijo. “ Después de tantos meses imaginándote, soñándote y esperando conocerte, por fin te tenemos aquí” , escribió en su cuenta de Instagram.

“ Llegaste a llenar nuestras vidas de un amor inmenso y una felicidad que no tiene palabras. Hoy todo tiene un nuevo sentido y nuestro corazón tiene un lugar que siempre será tuyo ”, agregó.

La brasileña cerró su mensaje con unas emotivas palabras dedicadas a su hijo: “ Qué suerte la nuestra de tenerte. Bienvenido a nuestras vidas, Asher ”. Asimismo, confirmó que su primogénito nació el 8 de noviembre de 2026. La publicación no tardó en recibir numerosas felicitaciones de sus seguidores, amigos y figuras del espectáculo.

Semanas antes de dar a luz, Carol Reali había anunciado que viajaría a Brasil, su país de origen, para el nacimiento de su hijo. La influencer tomó esta decisión con el propósito de estar cerca de sus familiares durante el parto y los primeros meses de vida del bebé, pues consideraba importante contar con el apoyo de sus seres queridos en esta nueva etapa.

“ Mi hijo nacerá en Brasil porque quiero estar cerca de mi familia ”, había señalado anteriormente la exchica reality al explicar los motivos de su decisión. En esa oportunidad, también resaltó el valor de contar con sus seres queridos durante esta etapa: “ Es una red de apoyo muy importante para mí en este momento ”.