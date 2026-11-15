La emoción de la vigilia de jóvenes con el papa León XIV sigue presente en Diana Sánchez, quien tuvo a su cargo la conducción de este encuentro religioso en el Estadio Nacional de Lima.

La exchica reality compartió fotografías de la jornada y contó lo que significó para ella participar en una de las actividades de la visita del pontífice al Perú.

“Todavía veo estas fotos y se me vuelve a salir la sonrisa. Qué alegría y qué honor haber conducido la Vigilia de los Jóvenes con el papa León XIV en el Estadio Nacional”, escribió.

Sánchez también destacó el entusiasmo de los asistentes, quienes recibieron al papa entre aplausos y muestras de cariño.

“Me quedo con sus cantos, con ese ‘¡Bienvenido a casa!’ y con el momento en que las tribunas se llenaron de lucecitas. Qué bonito fue vivirlo con ustedes”, manifestó en su publicación, donde también compartió su agradecimiento por haber formado parte de la jornada.