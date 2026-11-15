Los seguidores de Dragón, Tony Blades y Mandril respondieron a lo grande. En su primera jornada en cartelera, “La Gran Sangre: Ojo x Ojo” superó los 30 mil espectadores, la mayor apertura de una producción nacional en lo que va del año, y se ubicó en el primer lugar de la taquilla.

La trama se sitúa veinte años después de que los tres amigos fueran encarcelados injustamente. Al salir en libertad, se topan con una Lima muy distinta a la que dejaron y se ven obligados a retomar su antiguo pacto para plantarles cara a quienes hoy imponen el terror en las calles.

Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille repiten sus papeles, esta vez junto a Lucho Cáceres como Cobra, Salvador del Solar, Milett Figueroa, Melania Urbina, Yiddá Eslava y Julián Legaspi, entre otros.

La dirección es de Jorge Carmona, el guion es de Miyashiro y la producción corre por cuenta de Tondero, Okeechobee Films y Capitán Pérez. Todo nació en la serie que se emitió por televisión entre 2006 y 2008 y que se volvió un fenómeno en el país.

Además, en el avant premiere, Miyashiro y Alcántara apoyaron una iniciativa contra el bullying que sufren las niñas por la menstruación, y pidieron que niños y adultos también se sumen a ese mensaje.

El Avant premiere de “La Gran Sangre: Ojo por Ojo” estuvo marcado por momentos memorables, entre ellos, una iniciativa que llevó un mensaje de concientización para visibilizar el bullying en niñas. (Foto: Difusión)