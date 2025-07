Attila Vajda Zoltan, el bailarín condenado a dos años y seis meses de prisión suspendida por tocamientos indebidos en perjuicio de Korina Rivadeneira, dejó el territorio peruano. Sin embargo, su abogado, Angelo Barnechea, aseguró que la salida del país se efectuó dentro del marco legal.

El abogado precisó que el bailarín no tenía impedimento de salida del país, ya que se acogió a una terminación anticipada. Por ello, el pedido de la fiscalía no fue debatido en audiencia y el Poder Judicial procedió directamente con la lectura de la sentencia.

El pasado 24 de julio, el juez Arnaldo Sánchez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte Superior de Lima, resolvió el caso.

El abogado de Attila Vajda Zoltan explicó que su salida del país se realizó conforme a la ley, ya que se le impusieron medidas alternativas a la prisión y no se le dictó impedimento de salida del territorio nacional.

En ese contexto, se precisó que el bailarín podrá cumplir con la obligación de firmar desde Budapest, a través del consulado, como parte de las condiciones impuestas en su sentencia de prisión suspendida.

“Parte del acuerdo es que él pueda firmar desde Budapest, desde su país de origen, a través del consulado e informar sus actividades. Él tuvo que pasar un control en Migraciones y siempre mantuvimos comunicación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Como no han dispuesto medidas restrictivas y no existía notificación sobre algún impedimento, se aseguró que no había obstáculo para que mi defendido saliera del país”, expresó Barnechea a Canal N.