Jorge Benavides confirmó que el caso de ‘La paisana Jacinta’ se encuentra en el Tribunal Constitucional (TC). Esto tras cuatro años desde que el Poder Judicial ordenó su salida de la televisión y las redes sociales.

“Ahí va mi Paisana Jacinta Valiente pero nerviosa,bien agarrada de su Folder. En busca de Justicia. Hasta el día de hoy muchos me preguntan por ella. Justo esta semana que pasó, grabando el programa. Un camarógrafo del Canal me dijo: Y CUANDO REGRESA LA PAISANA”, indicó JB en Facebook.

Agregó que se cometió una “injusticia con el personaje al sacarlo de las pantallas”. Consideró que se atropelló su derecho a la libertad de Expresion Artística.

“Uds saben perfectamente que no es mi estilo hacer humor político. No pertenezco a ningún partido, ni de derecha ni de izquierda. Jamás me han interesado esos temas, y por lo mismo no sabía lo que se movía detrás de la Justicia en nuestro País. Al terminar el proceso que ordena la salida de la Paisana de la televisión y las redes, recien me enteré que el IDL estaba detrás de todo esto. Otra cosa que no entendía es porque el juicio lo llevaron a un Juzgado del Cuzco y entre gallos y media noche nos ganaron sin notificarme físicamente”, agregó el humorista.

Juzgado del Cusco ordena que Latina quite el programa de \"La Paisana Jacinta\" de todas sus plataformas virtuales. (Foto: Trome)

Paisana Jacinta en el TC

Tras esto, JB anunció que el caso de la Paisa Jacinta se encuentra en el Tribunal Constitucional. “Bueno ahora si directo al grano. Después de 4 años de lucha quiero comunicarles a todos mis seguidores que el caso de La Paisana ya se encuentra en el Tribunal Constitucional y ahora está en manos de estos ilustres letrados su regreso que por Ley me corresponde”.

“Espero con todas las fuerzas de mi alma que esto suceda y así poder revivir uno de los personajes más queridos de nuestro País. Y digan lo que digan. La Paisana Jacinta se paseó por todo el Perú y llenaba Coliseos con familias enteras como en Cuzco, Huancayo, Trujillo, Arequipa, Cajamarca, Puno y especialmente en ILave”, finalizó Benavides.