En redes sociales, Rodrigo González criticó a Cathy Sáenz por supuestamente haberse quedado con el bouquet de Ana Siucho. El exconductor de Latina comenzó un hashtag en Instagram: #DevuelveElBouquetChusca.

En Mujeres al Mando, la popular Mamacha comentó que Ana tenía tres arreglos florales y el que le regaló no lo iba a lanzar en la fiesta, pues la tradición es que las mujeres solteras agarren el bouquet.

“Ella no iba a abajar, no iba a declarar (…) cuando ella se dio cuenta que yo estaba ahí, y como ya había quedado que me iba a dar el bouquet que pensé que iba a ser en la fiesta (…) hay imágenes donde me llama y lo estuve viendo en YouTube”, comentó la conductora de TV

Luego continuó con: “Luego nos comentó su estilista que ella tenía tres bouquets: uno para la iglesia, otro para tomarse fotos y el otro para lanzar. El que tenía yo no lo iba a lanzar, por eso ella me dice ‘quédatelo’”.

