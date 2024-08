A través de su cuenta de Instagram, Cathy Sáenz compartió el difícil momento que está atravesando debido a una delicada operación a la que se sometió hace unos días.

“Hace dos semanas, me operaron de cáncer de mama”, escribió en una publicación de Instagram. La exproductora de Combate anunció que se tomará un descanso para recuperarse y agradeció a sus familiares y amigos por su apoyo incondicional.

“Durante los últimos días, muchos de ustedes me han preguntado qué tengo, qué me pasa. He decidido que es momento de contarles” , explicó. Cabe mencionar que la intervención fue exitosa y lograron retirar toda la lesión, aunque ahora enfrentará un proceso inevitable: las radioterapias.

Sáenz enfatizó la importancia de la salud, indicando que se tomará el tiempo necesario para recuperarse al 100%. “Volveré a trabajar de a pocos, siempre y cuando me sienta mejor. Me tomaré este tiempo para agradecer, disfrutar y ser mucho más consciente de la alegría de vivir”, añadió.