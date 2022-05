Insólito. El presentador de TV Andrés Hurtado emitió en vivo desafortunados comentarios contra su competencia en televisión.

El popular ‘Chibolín’ se refirió a los comediantes Jorge Benavides y Ernesto Pimentel, quien interpreta al personaje de La Chola Chabuca, mientras dialogaba con Varo Vargas, ganador del certamen Mister Supranational Perú 2021.

“Fueron casi 40 países (con los que competí). Le hemos ganado, suena a cliché, pero siento que en ese certamen ganamos todos los peruanos”, indicó Vargas, generando una peculiar respuesta del conductor de “Hoy es sábado con Andrés”.

“No, no, has ganado tú. Imagínate todos estos feos que están acá, ¿Por qué nos vamos a subir a tu coche? Es como cuando yo esté en Azteca, en México, cuando diga ‘Yo represento al Perú’, ¿Por qué voy a subir a todo el Perú? Yo he ganado solo ¿Por qué voy a subir a La Chola Chabuca o a JB? JB, que está en su programa en ATV, que ni él lo ve porque ahorita me está viendo”, respondió Hurtado.

Posteriormente, entre algunas risas de quienes lo acompañaban en el set de televisión, como la ex reina de belleza Jessica Newton, el conductor de TV agregó: “Yo sí soy bien envidioso, ah. Ojalá que se mueran todos y yo me quede solo. Así soy yo, mi sueño es que se muera “La Chola Chabuca”.

Sus afirmaciones generaron que Vargas lo frenara en sus declaraciones y pidiera al público que “no escuche” al presentador.