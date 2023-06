Chino Risas cumplió el sueño de construirle una casa a su madre: “Lo logré con el trabajo de la calle”

Alcy Cleyde Nivin Pacheco, conocido en la farándula como ‘Chino Risas’, es uno de los integrantes del programa ‘Jirón del Humor’, sin embargo, años atrás el cómico se ganó el cariño de la gente por sus ocurrencias en la Alameda Chabuca Granda.

En una entrevista con Trome, el comediante reveló que gracias a su esfuerzo, pudo cumplir uno de los sueños que tenía desde hace muchos años, el cual era construir una casa a su madre, haciendo hincapié en que siempre tenía en mente eso, incluso cuando estaba lejos de ella.

“ Sí, sí valió la pena porque he logrado levantarle la casa a mi viejita. El sueño que he tenido con el trabajo de la calle. He logrado ahorrar, construir, y que ya no le caiga el agua de lluvia, el frío, esas cosas. Estoy feliz ”, reveló ‘Chino Risas’.

Por otro lado, el humorista se pronunció sobre el ‘Jirón del Humor’ y a pesar de que los resultados que esperaban no se están reflejando, no se detienen pues esperan mejor poco a poco.

“Los resultados, no, pero creo que es mejor porque siempre he tenido eso de ir peldaño en peldaño, poco a poco. Este formato no es como había antes, que podrían sobrepasarse más los límites. Llegar a eso, no podemos, pero lo he tomado como un reto”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)