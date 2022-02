A través de su cuenta de Instagram, Christian Cueva expresó todo su amor hacia su esposa Pamela López, quien reaccionó con una broma que se volvió viral en todas las redes sociales.

“Feliz días del amor y la amistad. Te amo, compañera”, escribió el mediocampista del Al-Fateh de Arabia Saudita.

Muchos usuarios esperaban la respuesta llena de amor de Pamela, pero lo que encontraron fue una broma de ella que se volvió viral: “Me encantas renegón”, contestó.

Cabe menciona que Pamela López le expresó todo su amor al futbolista publicando una serie de fotos de su boda.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1 Corinthios 13,4-7)”, citó.