La cantante Pamela Franco fue cuestionada sobre las últimas declaraciones de su pareja, Christian Domínguez, quien negó que ella sea el “amor de su vida”. En dicha entrevista, el artista indicó que es muy pronto para llamar así a la madre de su hija.

En una entrevista para “Amor y Fuego”, Franco aseguró que no tiene ningún problema con las afirmaciones de Domínguez. “No ha ocasionado que me ponga triste ni mal, las cosas con Christian están muy claras entre nosotros”, expresó.

Asimismo, la cantante cumbia confesó que el líder de “La Gran orquesta” tiene una forma de pensar muy similar a ella. “Soy muy realista y le he dicho que el “amor de mi vida” es mi hija y Christian es el amor que quisiera compartir toda mi vida”, señaló.

Christian Domínguez sorprende al no querer asegurar que Pamela Franco es “el amor de su vida”

Christian Domínguez estuvo como invitado en “Preguntas Que Arden”, programa que Christopher Gianotti conduce por su canal de YouTube, y no pudo evitar ser consultado sobre su relación con Pamela Franco, con quien está a punto de cumplir tres años de romance.

“Ella no solamente es una buena mujer, sino que es una madre excelente, (...) piensa en mi familia. Por ella he logrado poder vivir con mis hijos, lo que no podía antes, me costaba mucho sentirme en familia, ella me ordenó. Ella adora a Valentino, quiere muchísimo a Camila, la aconseja mucho”, confesó el popular ‘Wachimán’.

Es por ello que el líder de la Orquesta Internacional se mostró muy cauteloso al hablar de la madre de su última hija y no quiso calificarla como “el amor de su vida” -cosa que ya ha hecho con sus anteriores parejas- y explicó por qué prefiere evitar llamarla de esa manera.

