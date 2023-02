Christian Domínguez brindó una entrevista a ‘Estás en Todas’ y le consultaron acerca de la relación que mantiene actualmente con sus exparejas como Melanie Martínez, 𝗩𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗹𝘂𝗱𝗮𝘂, Karla Tarazona e Isabel Acevedo.

“¿Cómo te llevas tú con tus exparejas?”, preguntó ‘Choca’. A lo que el líder de “Gran Orquesta Internacional” repreguntó: “¿Hablas solo de la mamá de mis hijas?”.

“No, de todas por ejemplo con Melanie”, aclaró el conductor de ‘Estás en Todas’. “Ah bueno, una relación cordial, de padres”, respondió el cumbiambero.

Al ser consultado por la relación que mantiene con Karla Tarazona, el colaborador de “América Hoy” dijo: “ Con Karla Tarazona, bien, cordial ”.

Además, confesó que actualmente con Isabel Acevedo solo mantiene una relación de ‘Hola y Chau’. “ No hay relación, es un hola y chau. Hace un año atrás o dos años, no había forma ”, expresó.

En esa línea, descartó haberse sentido incómodo por el reciente enlace en vivo que tuvo con Isabel Acevedo y Rodney Rodríguez, la actual pareja de la bailarina.

“ Hay que tener cuidado, estoy en una etapa tan contento, tan tranquila que molestarte y complicarte por algo que ya pasó hace tantos años, seria algo inexplicable, no tiene sentido incomodarme ”, sostuvo.

Por otro lado, el cantante de cumbia reconoció que con la única persona que no tiene ningún tipo de relación es con Vania Bludau. “ No hay una relación, no más que un saludo ”, comentó.

