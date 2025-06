En una reciente entrevista, Christian Domínguez mostró una faceta íntima y emocional al hablar de los desafíos que enfrenta como padre.

El conductor reveló que solo dispone de unas pocas horas al día para estar con su hija menor, fruto de su relación con Pamela Franco, y que después no puede verla porque ya está dormida.

“Me gustaría tener más horas en el día. A mis tres hijos que viven conmigo los veo solo cuando los llevo al colegio. Y me pasa con Cata que tengo horarios entre las 2 y hasta las 6 de la tarde, y después no la veo porque es tarde y es muy pequeña, no la puedo estar sacando de noche. Es lo que me toca y tengo que disfrutarlo”, contó durante el podcast ‘Mamá 24/7’, antes de hacer una pausa al borde del llanto.

Durante la conversación, el cumbiambero también dejó en claro que su compromiso como padre no depende del juicio ajeno. Recalcó que hoy en día actúa por convicción y no busca aprobación de terceros, ni siquiera de su expareja Karla Tarazona.

“Hoy por hoy, si hago algo por mis hijos, lo hago por mí. No estoy esperando la aprobación de nadie. Es diferente cuando te dicen qué hacer y te sientes obligado”, señaló.