Christian Domínguez considera que Magaly Medina criticó su “broma” de pedida de mano a Karla Tarazona porque le funciona en el rating. Además, el cantante afirma que cuando la pedida sea real, no lo difundirá.

“ Eso va a ser de manera privada, de forma muy personal, con un grupo muy reducido, no lo vamos a difundir ”, declaró a Trome.

“Como lo he dicho, todo fue una broma. Es más, creo que la señora (Magaly Medina) estuvo furiosa porque yo salí a aclararlo después de que lanzó su promoción y se le quemó el pastel. Además, yo les conté a sus cámaras que era una broma, pero no lo puso. A mí no me importa lo que diga, yo me empecé a reír cuando vi lo que decía”, agregó.

Cuando fue consultado sobre la opinión de sus hijos sobre una posible boda con la presentadora de televisión respondió: “ Mis hijos quieren que me case con su mamá mañana mismo, yo ya le he pedido la mano y la respuesta ha sido positiva… pero por ahora hay cosas que tenemos que ver en el tema personal y laboral. Ambos estamos divorciados, nos podemos casar, pero no nos quita el sueño. Todo llegará en su momento ”.

Karla Tarazona celebró su cumpleaños 42 acompañada de Christian Domínguez en las playas de México.

Ambos publicaron momentos de su viaje en redes sociales pero uno llamó la atención. El cantante apareció arrodillado frente a la presentadora de televisión, con un ramo de flores en la mano, por lo que empezaron las especulaciones sobre una posible pedida de mano.

Ahora, Karla fue consultada por “Amor y Fuego” sobre este hecho y respondió entre risas: “Todavía está a prueba el ‘niño’. Diez años para el perdón, imagínate para el compromiso”.

Por su lado, el cumbiambero dijo: “¿Diez años más me estás diciendo? Todo depende de ti, yo ya le he puesto las cartas sobre la mesa. Es su decisión también”.