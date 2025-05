Karla Tarazona celebró su cumpleaños 42 acompañada de Christian Domínguez en las playas de México.

Ambos publicaron momentos de su viaje en redes sociales pero uno llamó la atención. El cantante apareció arrodillado frente a la presentadora de televisión, con un ramo de flores en la mano, por lo que empezaron las especulaciones sobre una posible pedida de mano.

Ahora, Karla fue consultada por “Amor y Fuego” sobre este hecho y respondió entre risas: “ Todavía está a prueba el ‘niño’. Diez años para el perdón, imagínate para el compromiso ”.

Por su lado, el cumbiambero dijo: “ ¿Diez años más me estás diciendo? Todo depende de ti, yo ya le he puesto las cartas sobre la mesa. Es su decisión también ”.

Karla Tarazona confirma reconciliación con Christian Domínguez: “Decidí dar mi voto de confianza”

Karla Tarazona confirmó que le dio una nueva oportunidad a Christian Domínguez, además, resaltó que cree “en las segundas oportunidades”.

“Espero que las cosas se tengan que hacer como se tienen que hacer, los golpes de la vida hacen madurar a las personas. Creo en las segundas oportunidades”, señaló a Radio Panamericana.

“Me gustaría casarme muy lejos, tipo una playa, siempre me han gustado. Fecha en mente no tengo, pero tendría que ser en mis vacaciones”, agregó.

La también locutora radial dijo que asumirá todo lo que significa regresar con el cumbiambero, de quien se separó tras serle infiel.

“Las acciones de otros no puedo manejar, pero de mis acciones sí, por lo tanto si yo decido como adulta dar una oportunidad y creer, pues asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar (...) Decidí dar mi voto de confianza y hasta ahora las cosas van caminando bien”, manifestó.