Karla Tarazona confirmó que le dio una nueva oportunidad a Christian Domínguez, además, resaltó que cree “en las segundas oportunidades”.

“ Espero que las cosas se tengan que hacer como se tienen que hacer, los golpes de la vida hacen madurar a las personas. Creo en las segundas oportunidades ”, señaló a Radio Panamericana.

“ Me gustaría casarme muy lejos, tipo una playa, siempre me han gustado. Fecha en mente no tengo, pero tendría que ser en mis vacaciones ”, agregó.

La también locutora radial dijo que asumirá todo lo que significa regresar con el cumbiambero, de quien se separó tras serle infiel.

“ Las acciones de otros no puedo manejar, pero de mis acciones sí, por lo tanto si yo decido como adulta dar una oportunidad y creer, pues asumo la responsabilidad de lo que pueda pasar (...) Decidí dar mi voto de confianza y hasta ahora las cosas van caminando bien ”, manifestó.

Christian Domínguez le pidió la mano a Karla Tarazona: “No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios”

Karla Tarazona contó cómo fue la pedida de mano que le hizo Christian Domínguez, luego de un evento de matrimonio comunitario en Ventanilla, donde ambos acudieron como padrinos.

“Me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Pensé que era parte de una parodia, pero me dijo que era verdad. Me dijo: ‘Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos. No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad, que pensé que jamás podrías darme’. Así me dijo y me quedé helada”, reveló Tarazona a Trome.

La también locutora radial dijo que le conmovió la propuesta, sin embargo, no pudo responder en ese momento.

“Estaba conmovida. No respondí nada y solo dejé que hable. Me dijo que no quería que responda nada aún y que solo quiere que sigan pasando cosas para cambiar mi decisión, pues antes le dije que no me volvería a casar”, agregó.