Karla Tarazona contó cómo fue la pedida de mano que le hizo Christian Domínguez, luego de un evento de matrimonio comunitario en Ventanilla, donde ambos acudieron como padrinos.

“ Me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Pensé que era parte de una parodia, pero me dijo que era verdad. Me dijo: ‘Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos. No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad, que pensé que jamás podrías darme’. Así me dijo y me quedé helada ”, reveló Tarazona a Trome.

La también locutora radial dijo que le conmovió la propuesta, sin embargo, no pudo responder en ese momento.

“ Estaba conmovida. No respondí nada y solo dejé que hable. Me dijo que no quería que responda nada aún y que solo quiere que sigan pasando cosas para cambiar mi decisión, pues antes le dije que no me volvería a casar ”, agregó.

Christian Domínguez se niega a pasar por el polígrafo y le responde a Karla Tarazona: “Si tú me quieres creer bien y si no, también”

A Christian Domínguez le consultaron si estaba dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo tras los rumores del estreno de un programa similar a “El Valor de la Verdad”.

En una emisión de “Préndete”, Karla Tarazona aprovechó para preguntarte al cumbiambero si aceptaría ir a dicho espacio.

El cantante rechazó la idea por completo, pues tendría que revelar sus secretos a nivel nacional.

“Hoy por hoy, según tú te estás portando bien y estás yendo a terapia, ¿te sentarías en el polígrafo para ver si es verdad lo que dices?”, preguntó Tarazona a lo que Domínguez respondió: “¿Para qué? Si tú me quieres creer, bien; y si no, también. O sea, ¿me tengo que sentar en un polígrafo para que me creas? ¡Por favor!”.

Karla indicó que sí necesitaría pruebas para creerle debido a su amplio historial de infidelidades, también afirmó que ella no tendría ningún problema en pasar la prueba del polígrafo, pues no tiene nada que ocultar.

“Me importa tres tubérculos, lo que la gente opine, solamente me importan las personas que yo quiero. De ahí los demás me importan tres pepinos”, sostuvo Domínguez.

LE PUEDE INTERESAR