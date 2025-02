Karla Tarazona publicó un romántico mensaje en Facebook junto a una foto con Christian Domínguez. La presentadora de TV sorprendió a varios tras dedicarle unas emotivas palabras al padre de su hijo.

“ Creo que lo más importante al final del día es que somos un tremendo equipo. La vida nos ha ido enseñando que nada es fácil y todo toma su tiempo. Hemos mejorado, hemos aprendido, estamos sanando y vamos perdonando, pero sobre todo nos hemos unido ”, manifestó.

En dicha publicación, Tarazona dio a conocer que en la actualidad, ella y el cumbiambero son invencibles.

“ Un capítulo donde la vida nos seguirá enseñando que podemos ser mejores, pero que juntos somos invencibles. Sigamos caminando de la mano, luchando por nuestra familia y nuestro futuro que hoy es estar juntos ”, agregó.

Christian Domínguez le pidió la mano a Karla Tarazona: “No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios”

Karla Tarazona contó cómo fue la pedida de mano que le hizo Christian Domínguez, luego de un evento de matrimonio comunitario en Ventanilla, donde ambos acudieron como padrinos.

“Me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Pensé que era parte de una parodia, pero me dijo que era verdad. Me dijo: ‘Quiero envejecer contigo y al lado de mis hijos. No voy a desperdiciar la nueva oportunidad que me dio Dios y tú para ser feliz. Haré que jamás te arrepientas de la decisión de darme esta oportunidad, que pensé que jamás podrías darme’. Así me dijo y me quedé helada”, reveló Tarazona a Trome.

La también locutora radial dijo que le conmovió la propuesta, sin embargo, no pudo responder en ese momento.

“Estaba conmovida. No respondí nada y solo dejé que hable. Me dijo que no quería que responda nada aún y que solo quiere que sigan pasando cosas para cambiar mi decisión, pues antes le dije que no me volvería a casar”, agregó.

