El periodista Christian Hudtwalcker asume la conducción de “Sin medias tintas”, desde hoy a las 10:00 p.m. por Latina, para conversar con la larga lista de candidatos que aspiran a relevar en el cargo al presidente encargado Francisco Sagasti.

indecisos. “Yo creo que los protagonistas de esta campaña siguen siendo la gran cantidad de indecisos, gente que todavía no toma ninguna decisión. Por lo tanto, todavía es muy pronto para que George Forsyth sienta que ese 13% de las encuestas, le asegura pasar a una segunda vuelta”, analiza el conductor.

Asimismo, aseguró que otra vez estamos frente a una gran atomización en cuanto a la intención del voto y, por eso, vemos una larga lista de candidatos que estarían ubicándose en el expectante segundo lugar, pero con pequeñísimas distancias que se acercan más al margen de error que toda encuesta considera.

REALIDAD. “Eso también habla de la precariedad política que tenemos en el país. Yo no sé por qué no han habido alianzas, quiero creer que al final de la primera vuelta es que la gente empezará a deponer intereses particulares y algunos -con cierta madurez- empezarán a decir ‘voy a sacrificar mi candidatura presidencial’”, pronosticó.

escepticismo. “La gente está un poquito harta de la élite política y de las mismas caras. La reforma política que Martín Vizcarra anunció -con bombos y platillos- no ha llegado a ninguna parte y seguimos teniendo a 24 candidatos, creo que al final han quedado 20. Esa reforma todavía no ha dado resultados, sigue habiendo la misma atomización, y eso hace que la gente sea más escéptica, y me parece muy bien que la gente no confíe con facilidad”, sostiene Hudtwalcker.

