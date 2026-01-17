Chuwi está atravesando ese punto de inflexión que toda banda sueña, pero pocas viven. Desde Puerto Rico, el grupo ha ido tejiendo una propuesta íntima y sin concesiones que hoy los lleva a escenarios masivos, sin perder el pulso de lo que los hizo nacer.

Este 16 y 17 de enero, su música sonará ante miles de personas en Lima, abriendo los conciertos de Bad Bunny, un hito que confirma que su nombre ya no circula solo en círculos alternativos. La invitación cobra aún más sentido tras “Weltita”, la colaboración que selló un puente creativo entre ambos proyectos y expuso la sensibilidad de Chuwi a una audiencia global.

Diario Correo conversó con la banda sobre el vértigo del momento, la confianza artística detrás de esa alianza y el rumbo que empieza a tomar su historia.

—¿Cómo fue ese primer impulso que los llevó a juntarse como banda?

Lorén: La banda nace en el 2020 cuando subimos nuestra primera canción a las plataformas. En realidad, mi hermano Wester y yo, estábamos jugando en nuestra casa, aburridos por la cuarentena, y empezamos a subir cosas. No fue hasta el 2022 que tuvimos nuestro primer show en vivo, casi obligados. Donde nos metieron en un show que iba a ver de muchas bandas. Ahí es que llega Adrián; Wester y él estudiaron en la escuela superior.

—¿Cómo se sienten al saber que nuevos públicos están conociendo su propuesta musical?

Willy: En verdad, algo espectacular, porque, como mencionó Lorén, nosotros empezamos esto solamente con la intención de pasar el rato porque estábamos aburridos en casa y ha evolucionado a esta loquera que hemos logrado. Cosas que ni soñábamos. Más que nada, que nuestras preocupaciones y nuestras emociones que ponemos en nuestra música conectarán con todas las personas que ahora están escuchando. Esa es la parte más importante de todo esto.

—¿Cuál fue el origen del nombre “Chuwi”?

Adrián: Ya había llegado y el nombre estaba aquí. Los tres son hermanos y tienen un perro de la familia que se llama Chubaca, pero le pasan diciendo Chubi. Al momento de escoger el nombre, eso fue lo que escogieron. A mí personalmente me encanta.

—¿Cómo fue preparar su Tiny Desk?

Lorén: Fue sumamente intenso; hemos sido individualmente fans de Tiny Desk. Por mucho, mucho tiempo solo sabíamos las expectativas y cómo se presentaba la banda. Adicionalmente a eso, estábamos empezando La Residencia. Queríamos añadir músicos nuevos, cuadrar entre sí un concepto nuevo, los ensayos, el querer ser perfeccionistas. Fue bastante fuerte. Al final de todo, quedó un fruto bien satisfactorio luego de terminar. Las personas que dirigen el Tiny Desk nos dijeron: “Nunca había visto una banda que llorara tanto después de terminar”. Todo el mundo empezó a llorar porque fue un momento como inigualable. Dimos tanto, tanto a esto y ya lo hicimos.

Willy: Fue bien chévere también que pudimos aprovechar la oportunidad de exponer música nueva y también canciones bien viejas a un público que no las ha escuchado. Por ejemplo, nuestra canción ‘Falta Algo’ nunca la habíamos ni lanzado y ya la estábamos ensayando para que, cuando saliera la canción, también saliera el Tiny Desk. ‘Navidad en Catania’ fue una de las primeras que hicimos hace tiempo; nosotros amamos esa canción, pero no mucha gente la había escuchado y es de las que nos mencionan ahora como la mejor del Tiny Desk. A mí me dio mucha alegría que la gente descubriera esa canción.

—¿Qué sienten al abrir los shows de un artista como Bad Bunny y qué esperan transmitir al público?

Adrián: De verdad, es un honor. Es una posición a la que no todo el mundo llega, y tenemos las intenciones de poder usar todo lo que esté a nuestro poder para poder dar un buen show y transmitir lo que queremos transmitir y que, por decirlo así, es lo que estamos sintiendo. No sé si eso se explica. Se transmite lo que estamos sintiendo a través de la canción y que la gente lo disfrute con nosotros; si no lo disfrutaron, eso también está bien. Pero es un gran honor y en verdad el sacrificio ha dado fruto.

—Cuando piensan en subir a un escenario de esta escala, ¿qué pasa primero por sus cabezas y cómo trasladan eso a los ensayos y al concierto?

Willy: Siempre está la parte técnica de que uno tiene que escucharse bien, hay que ensayar, pero también está la parte mental. De algo que hemos aprendido estos últimos meses es que, aunque ocurra un error técnico, uno no puede compartir la ansiedad con el público; uno tiene que mantenerse en la sensación de la canción. La gente paga una taquilla y hay que dar un buen show.

—Hablemos de su colaboración con Bad Bunny. ¿Cómo fue el proceso creativo de la canción que hicieron juntos? ¿Hubo alguna anécdota divertida o inesperada durante la grabación?

Willy: El contacto inicial fue entre equipos de manejo y nos comunican que el Conejo ha escuchado nuestra música, y que quería colaborar. Para ‘WELTiTA’, la primera vez que nos conocimos en el estudio con Bad Bunny no se hizo ninguna música; lo que hicimos fue hablar un montón de tiempo y, al final de la conversación bien larga, él nos presenta lo que era en ese momento el demo inicial y dijo que nos veía haciendo esa canción con él. Nosotros dijimos: “Vamos para allá” y le preguntamos: “¿Nos dejas producir la canción también? ¿Añadirle más elementos?” y él nos dijo que sí. Entonces, montamos una gran parte de lo que es como el ritmo de la canción hoy en día y después de eso se le añade la parte entera de Lorén que no existía, los coros del final, porque él nos dice: “Yo quiero que la canción pare conmigo y ustedes se la lleven para otro lado”, así que fue algo bien colaborativo y en verdad fue una experiencia bien bonita.

—¿Qué aprendieron trabajando con un artista de su talla?

Adrián: Yo por lo menos aprendí que todo importa, todo detallito y, por ejemplo, lo que estaba diciendo Lorén ahorita, añadiéndole eso, son personas que están pagando para ver un show, hay cierta expectativa. Todo importa, todo tiene una razón de ser definitivamente, como que todo está fríamente calculado; eso fue una de las cosas que aprendí.

—Tras esta exposición internacional, ¿cuáles son los próximos pasos para la banda?

Willy: Vamos a lanzar nuestro primer álbum próximamente, esperemos ya en los próximos meses; no tenemos la fecha exacta. Esperamos volver a Perú y a todos los países que hemos visitado en este tour para promocionar nuestro álbum y seguir conectando con las audiencias de Latinoamérica.