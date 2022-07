Vuelve arrepentido. El exfutbolista Roberto “Chorri” Palacios reveló en llamada “estar pagando” por su error, esto tras ser captado en “ampay” con una mujer. Además, aseguró que no quiere hablar más del tema y prefiere “mantenerse al margen”.

En el audio compartido en el programa “Magaly Tv La Firme”, se puede escuchar al deportista aceptar su falta ante su esposa Karla Quintana. “Cometí un error, hermano. La estoy pagando, no te imaginas cómo y lo único que quiero es que esto se calme”, expresó.

En otro momento, el “Chorri” Palacios declaró que quiere dejar atrás lo sucedido para no dar de que hablar a los demás. “Yo prefiero ya no hablar, no quiero darle más que decir a esta gente saliendo a hablar y decir cosas. Prefiero mantenerme al margen”.

Mujer del ampay con Chorri Palacios rompe su silencio: Quedamos en ir al hotel

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes del Chorri Palacios saliendo de un hotel en Mirafloresjunto a una joven que no es su esposa.

Cabe mencionar que, horas más tarde, ‘Chorri’ Palacios asistió a una reunión familiar junto a su esposa, Karla Quintana, con quien lleva más de 17 años de casado.

“Quedamos en ir al hotel”

La joven, que fue ampayada con el Chorri Palacios, se llama Brenda Saldaña y decidió romper su silencio ante las cámaras de Magaly Medina.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Nos conocimos en una fiesta y luego nos seguimos contactando, pero todo por un tema amical. Él inició la conversación ayer, ya habíamos quedado (ir a un hotel)”, señaló.

Luego continuó con: “no te puedo decir que normal que esté casado, pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente, no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder, juntarnos un rato y ya”.