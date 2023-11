Blink-182 ha anunciado un cambio en la fecha de su concierto en Lima. El evento, que originalmente estaba programado para el 27 de marzo de 2024, ahora se llevará a cabo el 12 de marzo de 2024, en el mismo lugar, el Estadio San Marcos. Las entradas están disponibles vía Teleticket.

Los fanáticos que habían comprado boletos para la fecha anterior pueden estar seguros que sus tickets seguirán siendo válidos para la nueva fecha. Pero eso no es todo, Blink-182 ha anunciado que estarán acompañados de la icónica de punk rock del sur de California, The Offspring. La banda conocida por sus numerosos éxitos como “Pretty Fly (For A White Guy)” y “The Kids Aren’t Alright” ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, lo que los convierte en una de las bandas de rock más vendidas de la historia.

La gira mundial, producida por Live Nation, ha confirmado la participación de Blink-182 en varios festivales de renombre, como el Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil, así como los festivales Estéreo Picnic y Asuncionico, en marzo de 2024.

GIRA LATINOAMÉRICA

12 de marzo - Lima, Perú - Estadio San Marcos - NUEVA FECHA

15-17 de marzo - Buenos Aires, Argentina - Lollapalooza Argentina

15-17 de marzo - Santiago, Chile - Lollapalooza Chile

Fechas por determinar - Asunción, Paraguay - Asuncionico

22-24 de marzo - São Paulo, Brasil - Lollapalooza Brasil

21-24 de marzo - Bogotá, Colombia - Festival Estéreo Picnic

2 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

3 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

5 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

6 de abril - Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes

