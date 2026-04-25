“Coquito, la película” inició oficialmente su rodaje en Arequipa, marcando el primer paso en la adaptación cinematográfica de una de las figuras más representativas de la educación peruana.

Inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, creador del libro de lectoescritura Coquito —que este año cumple 100 años de vida—, la película nos transporta a una época en la que la vocación y el deseo de enseñar podían cambiar destinos.

Esta nueva producción busca conectar con el público a través de una historia cargada de emoción, identidad y nostalgia, que ha acompañado a generaciones enteras de peruanos.La dirección está a cargo de Eduardo Guillot, reconocido por su trayectoria en el cine peruano y su sólida experiencia como realizador, lo que aporta una mirada sensible y consistente a esta producción.

La dirección de "Coquito, la película", está a cargo de Eduardo Guillot, reconocido por su trayectoria en el cine peruano y su sólida experiencia como realizador, lo que aporta una mirada sensible y consistente a esta producción.

El rodaje cuenta con un destacado elenco encabezado por Luis José Ocampo, quien asume el reto de interpretar a Everardo Zapata, y Elisa Costa, en el papel de Lucía, ambos aportando fuerza y sensibilidad a esta historia profundamente humana. Asimismo, el entrañable personaje de Coquito será interpretado por Lucas Mamani.La filmación se viene realizando en la ciudad de Arequipa y en Punta de Bombón, escenarios que aportan autenticidad y riqueza visual al relato.

La producción ha contado, además, con el valioso apoyo de las autoridades de Arequipa para el desarrollo del rodaje, así como con el respaldo de empresas comprometidas con la cultura, la educación y la sostenibilidad.

Con una propuesta cinematográfica que combina drama, calidez y un fuerte arraigo cultural, Coquito, la película busca rendir homenaje al poder transformador de la educación y al legado de un personaje que marcó la infancia de millones a través de su emblemático libro, declarado Patrimonio Cultural de la Nación y difundido en diversos países de Latinoamérica.