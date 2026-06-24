La agrupación peruana Corazón Serrano anunció el estreno de “Vivir Mi Vida”, una colaboración internacional junto al reconocido productor musical Sergio George y el dúo cubano Gente de Zona.

El lanzamiento oficial está programado para este jueves 25 de junio y estará disponible a través de las plataformas digitales y canales oficiales del grupo.

Una nueva versión de un himno latino

La propuesta reinterpreta el popular tema “Vivir Mi Vida” con una nueva identidad musical basada en el merengue y en la fusión de diversos ritmos latinos.

Según informó la agrupación, la canción busca transmitir un mensaje de optimismo, celebración y resiliencia, manteniendo la esencia que convirtió al tema en un éxito internacional.

La producción reúne la propuesta vocal femenina de Corazón Serrano con el trabajo artístico de Sergio George y el estilo característico de Gente de Zona.

Una colaboración con figuras de la música latina

La participación de Sergio George y Gente de Zona marca una de las colaboraciones internacionales más importantes en la trayectoria reciente de la agrupación peruana.

Sergio George es reconocido por su trabajo como productor de destacados artistas de la música latina y por haber obtenido múltiples premios Grammy a lo largo de su carrera.

Por su parte, Gente de Zona alcanzó notoriedad internacional con éxitos como “Bailando” y “La Gozadera”, convirtiéndose en uno de los referentes de la música urbana y tropical en español.

Corazón Serrano apuesta por la internacionalización

Con este lanzamiento, Corazón Serrano continúa ampliando su presencia en mercados internacionales y explorando nuevas propuestas musicales.

La agrupación busca consolidar una etapa de expansión artística que le permita llegar a nuevas audiencias sin dejar de lado el estilo que la ha convertido en una de las agrupaciones más populares del Perú.

“Vivir Mi Vida” estará disponible desde este jueves en YouTube y Spotify para sus seguidores en Perú y el extranjero.