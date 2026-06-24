Tras las críticas de Magaly Medina a la escenografía del programa ‘Edson pa’ qué más’, Janet Barboza salió en defensa de su compañero de ‘América Hoy’.

“ Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson y de su programa ‘Edson pa’ qué más’, cuando ella en un horario estelar, de las 9 de la noche, hace 4 puntos con toda la inversión de la tierra ”, señaló la ‘Rulitos’.

“En cambio tú (Edson) arrasas con un sol y es tu talento el que brilla. Así que, por favor, hay que ser más ubicados cuando se hable del rating y del éxito de otras personas ”, agregó.

Como se recuerda, Magaly Medina calificó el programa de Edson como “bien barato” y cuestionó su escenografía, al señalar que no era adecuada.

María Pía Copello sobre programa propio de Edson Dávila: Me lo quitaron y se lo dieron a él

María Pía Copello felicitó a Edson Dávila por el nuevo programa que conducirá los sábados por la noche en América Televisión, aunque comentó que el espacio originalmente había sido considerado para ella antes de ser finalmente asignado a ‘Giselo’.

“Es un reto grande para Edson, pero ese horario me lo quitaron a mí y se lo dieron a él. Yo me fui de ‘Mande quien mande’ para hacer el programa nocturno los sábados con ProTV, pero al final me dijeron que eso no iba”, manifestó en su podcast ‘Sin +Q Decir‘.

“Me estaba yendo superbién en ‘Mande quien mande’, pero corría el chisme de que ProTV se encargaría del horario estelar con Peter Fajardo. Luego me llamó Mariana (Ramírez del Villar) para decirme que no va. Lo cuento sin piconería”, agregó.