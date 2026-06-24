Shirley Arica aseguró que se encuentra soltera y que no mantiene una relación sentimental con Pablo Heredia, con quien fue captada besándose el último fin de semana. Además, negó que el argentino le haya reclamado por el ampay difundido por ‘Magaly TV: La Firme’, donde se le vio bailando con su expareja, Ivo Ezeta.

“ Nosotros (con Pablo) estamos bien, estamos solteros y nos estamos conociendo de otra manera porque en ‘La Granja VIP’ es muy distinto conocer a alguien en un encierro. Ya hemos conversado y aún nos faltan muchos temas por conversar ”, manifestó.

“ No voy a negar que me gusta, que me pone y está fluyendo. Pablo me preguntó sobre ese supuesto ampay, yo le dije que no pasó absolutamente nada ”, expresó.

“ Además, no vendría a ser un reclamo porque no tengo nada con él (Pablo)”, precisó Arica, quien añadió que el argentino fue su soporte durante su participación en ‘La Granja VIP’ “, sostuvo.

“ Pablo fue una contención en ciertos momentos porque era una persona con quien conversaba; aparte, había un gusto y lo más cómodo es que ya lo conocía de afuera, así que fluyó más rápido y mejor ”, agregó.

Asimismo, negó haberse besado un día antes del ampay con Pablo Heredia con su expareja, el empresario Ivo Ezeta, tal como lo afirmó la conductora Magaly Medina.

“No hubo beso, es el ángulo de la cámara. La gente que ha afirmado lo del beso lo tendrá que comprobar”, indicó Arica, quien afirma que solo mantiene una relación amical con su expareja.

“Conozco a Ivo hace más de 18 años, hoy en día es un amigo y me van a seguir viendo con él porque lo quiero mucho, pero no regresaría con él”, añadió.