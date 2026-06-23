Magaly Medina hizo públicas una serie de amenazas que, según afirmó, viene recibiendo de personas desconocidas.

La conductora de TV señaló que ya presentó denuncias ante la policía especializada en extorsiones, el Ministerio Público y el INPE por estos hechos.

Durante la emisión de su programa, indicó que las intimidaciones no solo la afectan a ella, sino también a su abogado. Asimismo, responsabilizó a Jefferson Farfán por la situación y mostró algunos de los mensajes que recibió.

“Amenazas que dicen provenir de Jefferson Farfán porque hablan específicamente de él. En las amenazas hablan que ‘chalequean al muchacho que le debes’ y ‘él nos debe una guita y nos dio luz verde para cobrarte’”, reveló Magaly.

La conductora también exhibió mensajes enviados a su defensa legal, en los que se advierte que “le van a meter una bomba o una granada” a su vehículo.