Heydi Amado volvió a estar en el centro de la polémica tras mencionar los posibles gastos y trámites de un eventual sepelio de ‘Melcochita’, en medio de una nueva disputa con Monserrat Seminario.

La joven fue consultada en el programa ‘América Hoy’ acerca de quién asumiría los gastos en caso de fallecimiento del artista, tras las declaraciones realizadas previamente por la esposa del cómico.

Ante la pregunta directa de la periodista del magazine, Amado contestó sin rodeos y se desligó de cualquier responsabilidad futura en ese escenario.

“ Obviamente, pues si ella es la esposa, ella va a correr con los papeleos, con los gastos y con todo. ¿Qué más? ”, manifestó la joven ante la sorpresa del cómico.

Luego de dicha declaración, la conversación se centró en los cuestionamientos sobre el cuidado de la salud del humorista.

En ese contexto, Amado fue consultada por las críticas que la responsabilizan del estado del artista, un tema que ha generado diversas reacciones en el entorno mediático.

“ La señora puede dar declaraciones, cosas de muchas formas con tal de buscar incomodar a los demás, pero ya eso queda en ella, ¿no? Al final, mientras él y yo estemos tranquilos, todo estará bien ”, sostuvo.

Posteriormente, la joven dejó en claro que prefiere no ahondar en la polémica y priorizar la estabilidad de su relación con el cómico.

Monserrat Seminario revela pedido de ‘Melcochita’ tras amistarse: “Tú eres mi esposa”

Monserrat Seminario aseguró que tanto ella como ‘Melcochita’ han dejado atrás sus diferencias y buscan mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijas. Asimismo, reveló que ambos ya se reunieron y que el reconocido cómico incluso le pidió que sea ella quien se encargue de su entierro cuando fallezca.

Cabe recordar que, días atrás, la piurana denunció públicamente que el cómico incumplía con el pago de la pensión de alimentos para sus tres menores hijas.

“Hace tres días (miércoles), él vino a mi casa para visitar a nuestra hija, que recién había sido operada. Conversamos sobre los depósitos que debe realizar y me aseguró que sí viene entregando el dinero para que otros lo hagan efectivo, pero le advertí que tenga cuidado porque no lo están depositando. Al final, acordamos llevarnos bien por las niñas”, declaró Monserrat para Trome.

El acercamiento entre ambos permitió que el comediante ingresara nuevamente a su hogar, donde sorprendió a Monserrat con una confesión relacionada con su entierro.

“Me dijo que se siente cómodo y tranquilo aquí en la casa y con sus hijas. Incluso, me soltó la frase: ‘El día que me muera quiero que me entierre mi esposa’. Eso lo dijo delante de mis hijas. Yo le pregunté: ‘¿Te refieres a tu chibola?’. Y él me respondió: ‘No, tú eres mi esposa’”, manifestó.

Al ser consultada por si considera que ‘Melcochita’ busca reconciliarse con ella, Monserrat indicó: “De ser el caso, tendría que pensarlo muy bien y conversarlo con mis hijas, porque han pasado demasiadas cosas entre nosotros. No es fácil hacer borrón y cuenta nueva, somos dos adultos y ahora tratamos de llevarnos bien por nuestras hijas. Ahora me encuentro enfocada en ellas”.