La agrupación piurana Corazón Serrano y la cantante puertorriqueña Olga Tañón estrenaron la canción “Cueste lo que cueste”, su primera colaboración musical, que habla sobre el amor que permanece después de una pérdida, en ritmo de cumbia.

Con el estreno de “Cueste lo que cueste”, Olga Tañón y Corazón Serrano unen sus voces por primera vez y dan inicio a “Matices”, un álbum que llegará a finales de noviembre con canciones completamente inéditas y nuevas colaboraciones internacionales.

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EL TEMA

El videoclip estuvo bajo la dirección de Nuno Gómez, reconocido realizador audiovisual latinoamericano que ha trabajado con artistas como Daddy Yankee, Ozuna, Maluma, Chino y Nacho, entre otros.

“Cueste lo que cueste” aborda la ausencia y ese proceso de aprender a seguir adelante cuando alguien que amas ya no está, conectando con una experiencia universal como la pérdida y las emociones que permanecen después de ella.

Sobre el resultado audiovisual, Olga Tañón destacó el trabajo realizado junto al reconocido director. “Es uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida. Para mí es un honor ser parte de este proyecto y poder llevar estos sonidos a todo el público” , afirmó la artista.

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LAS VOCES

Para Olga Tañón, trabajar junto a Corazón Serrano fue una experiencia que destacó especialmente por la conexión que encontró con la agrupación peruana.

“ Me sorprendieron muchísimo su energía, su profesionalismo y el gran amor que sienten por lo que hacen. Compaginamos muy bien desde el primer momento y se conformó un excelente equipo de trabajo. Fue una experiencia muy bonita compartir esta canción y unir nuestras voces ”, señaló la portoriqueña.

Tañón también destacó que el videoclip mantiene la misma carga emocional de la canción y apuesta por una representación sin artificios. “Me encanta porque acompaña esa misma emoción de principio a fin, sin adornos, muy real”, afirmó.

Esta canción ya se encuentra disponible en las diversas plataformas digitales, mientras que el videoclip fue presentado a través de las cuentas oficiales de Corazón Serrano en YouTube.