En una noche de belleza, emoción y elegancia, María Fernanda Martínez Arrieta fue coronada como la nueva “Miss Perú Piura 2026”, quien asume ahora el reto de representar a la región en el Miss Perú Universo 2026, donde buscará dejar en alto el nombre de Sullana y de Piura.

La joven elegante y preparada, se siente orgullosa de haber nacido en la provincia. Representará a la tierra de las Capullanas y espera convertirse en la primera mujer de Sullana en portar la corona del Miss Perú, marcando un precedente significativo para su ciudad y reafirmando el talento, la preparación y la proyección de la mujer norteña.

PUEDES VER: Gabriela Villanueva rendirá tributo a Michael Jackson en Piura

EL CERTAMEN

La elección de María Fernanda Martínez desató la emoción entre quienes celebran su triunfo como un logro de toda la provincia. Su disciplina, carácter y profundo amor por Sullana fueron claves para conquistar la ansiada corona y más que una banda, lleva el orgullo de un pueblo que confía en su talento.

El evento se llevó a cabo en el Hotel Casa Andina Premium de Piura, y contó con la presencia de autoridades, personalidades del ámbito empresarial e invitados especiales.

Durante la gala final, las candidatas participaron en las etapas de presentación oficial, trajes de baño y gala, siendo evaluadas por un jurado calificador especializado bajo criterios de desenvolvimiento, comunicación, seguridad, presencia escénica y proyección social.

MIRA ESTO: Lanzan IV Concurso de Filigrana “Hilarte” para los artesanos piuranos

LIDERAZGO

La organización destacó el compromiso, disciplina y crecimiento demostrado por cada una de las participantes a lo largo del proceso de preparación, reafirmando que el certamen no solo busca una representante de belleza, sino una mujer íntegra, preparada y con propósito.

Esta coronación representa un hito para Sullana, fortaleciendo la presencia de la provincia en las grandes plataformas nacionales de belleza y liderazgo femenino.

La directora regional de Miss Perú Piura, Alejandra Aguinaga, resaltó la belleza, talento y elegancia de la representante sullanera, así como de las demás participantes que engalanaron el escenario con su simpatía, en perfecta armonía con la elegancia pura, que hizo de esta noche algo extraordinario.